"Не зря руки рубил": в соцсетях осудили Грачеву за откровенную фотосессию

Пользователей Сети шокировали агрессивные комментарии в адрес Маргариты Грачевой. Поводом для резкой критики стала фотосессия в роковом образе. Девушка, которой муж отрубил руку, опубликовала кадры в соцсетях, однако некоторые комментаторы, мужчины и женщины, обрушили на нее поток оскорблений и ненависти.

Нашлись даже такие, кто посчитал фотографии чересчур откровенными и теперь оправдывает Дмитрия Грачева и его жестокий поступок. Хотя злые и оскорбительные комментарии зачищают, они остаются в скриншотах блогеров и пользователей, возмущенных необоснованной агрессией людей.

Телеканал Москва 24 узнал, что думает по этому поводу сама Маргарита Грачева и для чего девушке нужна была такая смелая фотосессия. "Цель не показать сексуальность или что-то такое, а то, что человек с протезом может также жить и общаться", – подчеркнула Грачева. "От того, что у тебя железяка на руке или ноге, это не значит, что ты другой. Да, какие-то ограничения есть, но они небольшие. Также с тобой можно дружить", – объяснила свою позицию девушка.

В начале июля Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии и выложила снимки на своей странице в Instagram. В комментарии к посту 27-летняя жительница Серпухова призналась, что после кровавой семейной драмы стала считать себя непривлекательной и до сих пор не может полностью принять случившееся. Девушка отметила, что хотела показать: сексуальность – не просто внешний вид, а "что-то глубже, где-то внутри".

11 декабря 2017 года муж Маргариты Грачевой похитил ее и вывез в лес. Там он отрубил молодой женщине кисти рук, а затем сам доставил в больницу. Мужчина заранее готовился к совершению преступления: купил топор, пластиковые стяжки и медицинские жгуты. Передав жену врачам, Грачев обратился в полицию. Защитники девушки были убеждены, что он сделал это, чтобы уменьшить возможный срок заключения. Как объяснил свой жестокий поступок сам мужчина, сначала он подозревал супругу в измене, а потом решил отомстить ей за то, что она подала на развод.

Медики спасли Маргарите Грачевой левую кисть, хотя ей придется в течение нескольких лет разрабатывать пришитую конечность. Вместо правой руки девушка получила бионический протез, фото которого она также выложила в соцсетях.

В середине ноября 2018 года Дмитрия Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в угрозе убийством, похищении человека и нанесении тяжкого вреда здоровью. Также он должен возместить бывшей жене моральный ущерб в размере двух миллионов рублей.

