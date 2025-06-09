Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская

Фото: hermitagemuseum.org

Одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Крыжановская не мыслила свою жизнь без Эрмитажа. На протяжении долгих лет работы в музее она не только занималась научной деятельностью, но и передавала молодому поколению сотрудников свой опыт исследователя и хранителя", – сказано в заявлении.

Музей выразил искренние соболезнования родственникам сотрудницы Эрмитажа.

Крыжановская родилась в марте 1930 года. Она пережила блокаду Ленинграда, так как осталась там с матерью во время Великой Отечественной войны. После ей удалось завершить обучение в Академии художеств, а в 1960-м – начать работать в Отделе западноевропейского прикладного искусства (ОЗЕПИ). Там кандидат искусствоведения трудилась 65 лет.

На протяжении хранительской и научной деятельности в Эрмитаже Крыжановская изучала произведения эпохи средних веков. Под ее руководством в Романовской галерее Государственного музея была сформирована и открыта постоянная экспозиция, которая была посвящена европейскому прикладному искусству XI–XV веков.

Кроме того, Крыжановская написала на основе своих исследований свыше 100 монографий, каталогов, статей. Также она являлась куратором выставок в Эрмитаже, в музеях России и за границей.

Труды Крыжановской отмечены многочисленными наградами. Например, в 2014-м ей была объявлена благодарность Минкульта России, а через год – присвоено звание "Заслуженный работник культуры РФ".

