09 июня, 21:59Общество
Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская
Фото: hermitagemuseum.org
Одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщается на сайте учреждения.
"Крыжановская не мыслила свою жизнь без Эрмитажа. На протяжении долгих лет работы в музее она не только занималась научной деятельностью, но и передавала молодому поколению сотрудников свой опыт исследователя и хранителя", – сказано в заявлении.
Музей выразил искренние соболезнования родственникам сотрудницы Эрмитажа.
Крыжановская родилась в марте 1930 года. Она пережила блокаду Ленинграда, так как осталась там с матерью во время Великой Отечественной войны. После ей удалось завершить обучение в Академии художеств, а в 1960-м – начать работать в Отделе западноевропейского прикладного искусства (ОЗЕПИ). Там кандидат искусствоведения трудилась 65 лет.
На протяжении хранительской и научной деятельности в Эрмитаже Крыжановская изучала произведения эпохи средних веков. Под ее руководством в Романовской галерее Государственного музея была сформирована и открыта постоянная экспозиция, которая была посвящена европейскому прикладному искусству XI–XV веков.
Кроме того, Крыжановская написала на основе своих исследований свыше 100 монографий, каталогов, статей. Также она являлась куратором выставок в Эрмитаже, в музеях России и за границей.
Труды Крыжановской отмечены многочисленными наградами. Например, в 2014-м ей была объявлена благодарность Минкульта России, а через год – присвоено звание "Заслуженный работник культуры РФ".