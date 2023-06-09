В ГД предложили упростить процедуру оформления опеки над детьми участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила упростить процедуру оформления опеки над детьми участников спецоперации. Соответствующее предложение она направила на имя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, сообщает РИА Новости.

Лантратова пояснила, что причиной обращения стали просьбы самих людей. Они аргументировали необходимость решения проблемы тем, что в связи с материальными трудностями или потерями в период СВО некоторые граждане не могут воспитывать детей.

В настоящее время для оформления опекунства требуется согласие законного представителя – участника спецоперации, который пребывает в зоне боевых действий или пропал без вести. Лантратова же предлагает упростить процедуру и позволить брать детей под опеку без прохождения программы подготовки.

Ранее стало известно, что семьи погибших в СВО добровольцев начнут получать подтверждающие льготы удостоверения. Постановление по этому вопросу подписало правительство России. Выдача документов будет возложена на военкоматы.



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