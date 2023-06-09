Работу Путина одобряют 77% россиян

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Работу Владимира Путина на посту президента РФ положительно оценивают 77% россиян, 76% ему доверяют. Такие результаты показал опрос фонда "Общественное мнение".

По данным аналитиков, 12% опрошенных считают, что Путин плохо справляется со своей работой. Не смогли ответить на вопрос тоже 12%.

Скорее не доверяют лидеру РФ 15% россиян, 9% затруднились с ответом, указали в исследовании.

Исследование проводили 2–4 июня в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах России, в нем поучаствовали 1,5 тысячи человек. При опросе использовали метод интервью.

В мае этого года уровень доверия россиян Путину снизился на 0,1 процентного пункта и составил 80%. При этом уровень одобрения деятельности президента РФ среди россиян повысился на 0,1 процентного пункта, до 76,5%.

В апреле уровень доверия граждан РФ к президенту превысил 80%. Отмечалось, что 77,5% россиян оценивают деятельность главы государства положительно. При этом 13,7% граждан сообщили, что не одобряют ее.

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