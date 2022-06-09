Главный эколог Бавлов матом заставляла ребенка извиниться перед ее сыном

Фото: телеграм-канал “Подъем’’

Главный эколог города Бавлы в Республике Татарстан Алия Юсупова матом принуждала ребенка извиниться перед ее сыном. Об этом сообщает телеканал Татарстан 24.

Сообщается, что на детской площадке произошел конфликт между пятилетним сыном Юсуповой и более старшим ребенком. Дети не поделили горку, из-за чего мальчик пожаловался маме.

Женщина же, по данным телеканала, подошла к обидчику и потребовала извинений. Соответствующая видеозапись попала в Сеть.

"Перед моим сыном извинись, потому что ты его оскорбил. Извиняйся, говорю. На него смотри и извиняйся. Еще раз такое повториться, и я за себя не ручаюсь, понятно", – сказала Юсупова.

В региональном министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что по факту произошедшего назначили служебную проверку.

Ранее сообщалось, что в Перми три ребенка отметили День защиты детей купанием в огромной луже во дворе. Качество воды их нисколько не смутило. На кадрах видно, как они с восторгом ныряют в лужу и даже пытаются плыть. В управляющей компании заявили, что им не поступали никакие жалобы.

