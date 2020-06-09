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Москва 24

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Общество

09:14

Еще 5390 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Общее число выздоровевших после коронавируса в столице выросло на 5 390 человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 109 737 человек", – сказала вице-мэр.

Ранее сообщалось, что в России провели более 13 миллионов тестов на коронавирус.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что вакцинация против гриппа в России должна начаться в августе. По его словам, вакцина уже производится. Он объяснил, что с учетом ситуации с коронавирусом вакцинацию лучше начать раньше.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончалось.

Специалист ответил на вопросы москвичей о COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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