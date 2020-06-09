Еще 5390 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Общее число выздоровевших после коронавируса в столице выросло на 5 390 человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 109 737 человек", – сказала вице-мэр.
Ранее сообщалось, что в России провели более 13 миллионов тестов на коронавирус.
Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что вакцинация против гриппа в России должна начаться в августе. По его словам, вакцина уже производится. Он объяснил, что с учетом ситуации с коронавирусом вакцинацию лучше начать раньше.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончалось.
Специалист ответил на вопросы москвичей о COVID-19