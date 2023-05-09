Шествие "Бессмертного полка" стартовало в Ереване

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Шествие Бессмертного полка началось в Ереване, сообщает РИА Новости.

Шествие возглавили представители Армянской апостольской церкви и скауты. Оно стартовало с территории, прилегающей к церкви Святого Креста в Арабкире. Оттуда участники акции выдвинулись в сторону парка Победы к Вечному огню. Ветеранов повезли в ретро-автомобилях.

Участники акции несут флаги Армении и России, огромную георгиевскую ленточку, фотографии своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что до 9 мая участие в различных акциях в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже приняли жители сорока стран мира на пяти континентах.

По ее словам, там состоялся "Бессмертный полк" и другие акции, субботники, торжественные собрания. Захарова добавила, что десятки тысяч человек по всему миру участвовали в этих мероприятиях, отдавая дань памяти погибшим борцам с фашизмом.

Ранее Владимир Путин встретил прибывших на парад Победы лидеров стран СНГ в Кремле. В Москву прибыли глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер Армении Никол Пашинян, лидеры Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится