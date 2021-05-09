В Москве на следующей неделе установится летняя погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве в понедельник, 10 мая, ожидается резкое потепление, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Уточняется, что в городе на следующей неделе установится летний тип погоды.
"Днем в понедельник температура начнет резко повышаться. Уже будет 18–20 градусов тепла. С первого рабочего дня наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе. Погода будет летней", – сказал Вильфанд.
Он добавил, что в ночь на вторник и среду температура будет ниже 10 градусов, при этом в ночь на четверг, пятницу и субботу ожидается от 11 до 16 градусов.
Дневные температуры будут достигать 22–24 градусов в Москве, в Подмосковье – 26. Кроме того, в прогнозе отсутствуют осадки.
Ранее сообщалось, что ожидать особенного тепла в регионах центра Европейской России 9 мая не стоит. В этот день также будет ветрено.
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