Московский транспорт запустил трансляцию акции "Бессмертный полк"

Фото: polkrf.ru

Московский начал транслировать акцию "Бессмертный полк" и будет показывать ее влоть до самого окончания. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В 2:00 по Москве впервые на медиафасаде Единого диспетчерского центра метрополитена началась трансляция акции "Бессмертный полк". Онлайн-шествие в этом году продлится не один день, так как невозможно показать несколько миллионов человек по всей стране за 24 часа", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что до конца шествие продемонстрируют на фасаде-экране Единого диспетчерского центра. Помимо этого, фотографии ветеранов покажут в метро.

"Акция началась в Петропавловске-Камчатском и проходит через всю Россию. Сейчас мы вывели ее еще на более чем 15 тысячах экранов метро", – уточнил заммэра.

Всероссийская акция "Бессмертный полк" впервые проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Шествие отменили, чтобы не создавать угрозу распространения коронавируса. Онлайн-версию можно также увидеть в соцсетях и на сайте проекта.

