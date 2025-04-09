Весенний сезон столичного проекта "Время добра" начнется 12 апреля

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Весенний сезон московского волонтерского проекта "Время добра" пройдет с 12 по 20 апреля. В его рамках будут организованы патриотические акции, творческие мастер-классы, спортивные мероприятия, субботники и другое, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В весеннем сезоне проекта москвичей ждет больше 60 событий. Например, волонтеры вместе с профессиональными художниками напишут портреты участников Великой Отечественной войны. Затем работы представят на выставке, а в преддверии Дня Победы их подарят ветеранам", – отметила она.

12 апреля в Екатерининском парке состоится забег. В этот же день и 13 апреля горожан приглашают на творческие занятия на фестивале "Город неравнодушных" в пространстве "Хлебозавод № 9".

Российская государственная детская библиотека проведет мастер-класс, на котором посетители смогут сделать открытки для героев спецоперации, а 19 апреля все желающие смогут принять участие в акции по высадке деревьев "Аллея 80-летия Победы".

Кроме того, в волонтерских центрах "Доброе место" 12 и с 14 по 18 апреля будут собирать игрушки для пациентов детских больниц, средства личной гигиены для подопечных некоммерческой организации и корма для животных из приютов.

Также в рамках проекта "Время добра" участники примут участие в тренинге по оказанию первой помощи и в мастер-классе по созданию кормушек для птиц.

Для участия в проекте необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте центра "Мосволонтер".

В настоящее время в Москве активно развивается волонтерское движение среди школьников и студентов колледжей. В настоящее время в столице свыше 380 тысяч добровольцев в возрасте до 17 лет. По словам Сергея Собянина, более 880 молодежных групп занимаются экологическим, культурным, спортивным волонтерством, а также другими его направлениями.

