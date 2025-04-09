Ревматолог Слободина: "синдром смартфонного мизинца" может привести к проведению операции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Возникновение "синдрома смартфонного мизинца" может потребовать проведения операции, если случай запущенный. Об этом рассказала врач-ревматолог Галина Слободина, сообщает Life.ru.

Эта проблема – новое понятие, при этом некоторые специалисты называют синдром болезнью. Он возникает у людей, которые часто придерживают телефон снизу мизинцем, когда используют гаджет.

"Конечно, синдром смартфонного мизинца реален. Если такие сильные и постоянные однообразные движения, то, естественно, здесь могут развиться какие-то контрактуры и изменения сухожилия", – добавила Слободина и уточнила, что из-за такого способа держания смартфона сухожилия могут стать извитыми.

По словам специалиста, хирургическое вмешательство может потребоваться на последней стадии травмы. Однако на первых этапах можно попробовать выровнять сухожилия противовоспалительными, а также снять воспаление, если возникло повреждение суставов.

Кроме того, подчеркнула врач, болезнь, связанная с "синдромом смартфонного мизинца", может появиться в ближайшее время, однако она не будет опаснее других похожих травм. Чтобы предотвратить подобные проблемы и сохранить здоровье рук, необходимо принять меры профилактики, подытожила ревматолог.

Тем временем врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что из-за длительного, бесконтрольного использования смартфона может возникнуть не только "синдром смартфонного пальца", но и бессонница. По словам специалиста, излучаемый экраном телефона синий свет способен нарушать циркадные ритмы сна и бодрствования.

Врач добавила, что ученые сходятся на том, что минимум за полчаса до отбоя нужно прекращать пользоваться мобильным.