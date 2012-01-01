Ревматолог Дедов назвал действенные способы поддержать здоровье суставов

Суставы реагируют на любые изменения образа жизни, что часто приводит к боли. Подробнее об этом рассказал профессор и врач-ревматолог ГКБ им. В. М. Буянова Евгений Дедов в программе "Доктор 24".

Причины

Короткий световой день, холодное время года, лишний вес, нагрузка на работе, изменения в рационе и физической активности влияют на состояние суставов, рассказал Евгений Дедов.





Евгений Дедов профессор, врач-ревматолог ГКБ им. В. М. Буянова Еще Гиппократ изучал взаимосвязь между болью в суставах и сменой погоды. Более того, сегодня многие ученые поддерживают эту идею, говоря о взаимосвязи между давлением человека и атмосферы.

Также стоит помнить, что организм привыкает к активной жизни и физическим нагрузкам в летний период, поэтому нуждается в том же режиме зимой. Это помогает избежать дискомфорта в суставах. Однако, если при нормальной активности неприятные ощущения длятся более двух суток, нужно посетить доктора.

Профилактика

Профилактировать боль в суставах поможет прием микроэлементов, которые назначит врач. Также необходимо поддерживать в организме оптимальный уровень коллагена. Этот белок содержится в говядине, мясе птицы и рыбе.





Евгений Дедов профессор, врач-ревматолог ГКБ им. В. М. Буянова Стоит помнить, что суставы страдают у людей с лишним весом. Летний период позволяет человеку не поправляться. Однако в холодные или дождливые дни мы начинаем меньше двигаться и чаще сидим на работе или в автомобиле.

С увеличением веса работа суставов меняется, поэтому важно заниматься физической активностью. Для этого подойдут плавание, приседания и другие упражнения, заключил Дедов.