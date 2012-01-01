Ревматолог Дедов назвал действенные способы поддержать здоровье суставов

Суставы реагируют на любые изменения образа жизни, что часто приводит к боли. Подробнее об этом рассказал профессор и врач-ревматолог ГКБ им. В. М. Буянова Евгений Дедов в программе "Доктор 24".
Причины
Короткий световой день, холодное время года, лишний вес, нагрузка на работе, изменения в рационе и физической активности влияют на состояние суставов, рассказал Евгений Дедов.
Также стоит помнить, что организм привыкает к активной жизни и физическим нагрузкам в летний период, поэтому нуждается в том же режиме зимой. Это помогает избежать дискомфорта в суставах. Однако, если при нормальной активности неприятные ощущения длятся более двух суток, нужно посетить доктора.
Профилактика
Профилактировать боль в суставах поможет прием микроэлементов, которые назначит врач. Также необходимо поддерживать в организме оптимальный уровень коллагена. Этот белок содержится в говядине, мясе птицы и рыбе.
С увеличением веса работа суставов меняется, поэтому важно заниматься физической активностью. Для этого подойдут плавание, приседания и другие упражнения, заключил Дедов.