Ведущий из Британии отметил решающую роль СССР в победе над Гитлером

Фото: ТАСС/Евгений Халдей
Британский теле- и радиоведущий Джонатан Димбилби рассказал о значимой роли СССР в победе над Гитлером во Второй мировой войне. Об этом сообщает газета Daily Telegraph.
Его воспитали в убеждении, что именно британцы при поддержке граждан США победили Гитлера, уточнил ведущий.
О Советском Союзе почти не упоминалось. Но теперь мне стало совершенно очевидно, что такое повествование привело к серьезному искажению фактов, которые до сих пор формируют наше мировоззрение. Вот почему я написал свою новую книгу", – рассказал автор.
Димбилби написал, что переломным моментом в ВОВ стала не высадка союзников в Нормандии в июне 1944 года, а провал операции "Барбаросса", плана нападения нацистской Германии на СССР. Он также отметил, что операция "Оверлорд" ускорила победу СССР.
Кроме того, телеведущий назвал вторжение Гитлера в Советский Союз "самой крупной, кровавой и варварской" военной операцией в истории.
Ранее сообщалось, что неразорвавшийся артиллерийский боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли у Кутузовского проспекта на западе Москвы.
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