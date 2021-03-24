В Минобороны РФ рассказали о рассекречивании архивных документов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство обороны России отменило приказы о рассекречивании архивных документов периода 1941–1945 годов. Это связано с регистрацией нового приказа, который расширяет период и перечень документов, к которым исследователи смогут получить доступ.

"Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны РФ, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны", – уточнили в министерстве.

В настоящий момент работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов идет по приказу министра обороны страны от 12 ноября 2020 года № 589. Из-за регистрации нового документа в Минюсте предыдущие приказы отменили как утратившие актуальность.