Менеджер рэпера DMX опроверг слухи о его смерти

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Менеджер американского рэпера DMX Стив Рифкинд опроверг слухи о его смерти. Об этом сообщает "Газета.ру".

Рифкинд обратился к поклонникам госпитализированного музыканта с просьбой прекратить распространять ложные слухи и не тревожить его семью.

"DMX все еще жив. Да, он подключен к аппарату жизнеобеспечения, но слухи никому не помогают. Дайте семье хотя бы ночь передышки. Обращение они запишут скоро", – заявил менеджер.

Эрл Симмонс, более известный как DMX, был госпитализирован с сердечным приступом в пятницу, 2 апреля. По данным СМИ, проблемы с сердцем были вызваны передозировкой наркотиков.

Музыкальная карьера DMX началась в 1992 году, когда его трек впервые прозвучал в эфире радио. Позднее шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Андре Ромелл Янг, более известный под сценическим именем Dr. Dre, был выписан из больницы после аневризмы сосуда головного мозга.