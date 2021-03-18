В Петербурге с сердечным приступом госпитализировали музыканта Ника Рок-н-Ролла

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге госпитализировали музыканта Николая Кунцевича, выступающего под псевдонимом Ник Рок-н-Ролл. Ему провели операцию в Александровской больнице. Об этом сообщается в официальном сообществе "Ник Рок-н-Ролл" в соцсети "ВКонтакте".

"У нашего дорогого Николая Францевича случился тяжелый сердечный приступ! К счастью, он находился в Санкт-Петербурге и его удалось спасти! Сейчас он находится в реанимации", – отмечается в сообщении.

Кунцевич родился в 1960 году в Оренбурге. Он один из основоположников рок-перформанса и шок-рока в России.

Ранее сообщалось о госпитализации известного театрального режиссера Франции Алена Франсона. На улице на него напал неизвестный с ножом.