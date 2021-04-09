СК проверит данные о находящихся в доме модельера Зайцева людях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Московской области проверить информацию о возможном нарушении прав модельера Вячеслава Зайцева.
Проверка организована после обсуждения в СМИ ситуации вокруг 83-летнего модельера, в доме которого в Подмосковье регулярно находится группа людей, снимающих видео в социальную сеть.
"Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом", – говорится на сайте СК со ссылкой на эфир федерального телеканала.
Ранее сын Зайцева Егор заявил РЕН ТВ, что в доме модельера проживает Галина Гарафутдинова, она – бывшая участница передачи "Модный приговор", которую вел Зайцев.
Также там находится ее сын Тимур, он был участником телепроекта "Дом-2". По словам сына модельера, женщина снимает с Зайцевым видео для социальной сети TikTok.
Егор Зайцев добавил, что в начале марта, когда его отец отмечал день рождения, кто-то продавал билеты на праздник, сам модельер об этом ничего не знал.
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