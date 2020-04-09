В ГД предложили субсидировать ряд компаний для выплат сотрудникам

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Депутат Госдумы Михаил Щапов выступил с предложением предоставить субсидии из средств федерального бюджета для организаций.
Как отмечает парламентарий, выплаты направят на то, чтобы выплачивать зарплату персоналу, передает RT.
Щапов уже обратился с проектом к премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Ожидается, что субсидии будут предназначены компаниям, которые находятся в условиях вынужденного простоя из-за распространения коронавируса.
Законодатель обратил внимание, что зарплата работников должна быть компенсирована не менее чем на 70%.
Ранее Владимир Путин продлил нерабочие дни по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. Президент РФ добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.
Ограничения введены в стране в целях нераспространения COVID-19 в стране.
Недавно в ГД заявили о необходимости изучить предложение о введении рабочих суббот.