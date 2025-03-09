До 12 градусов тепла ожидается в Москве 9 марта

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Переменная облачность и до 12 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 9 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 7 до 12 градусов тепла, по области – от 9 до 11 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что в Москве 8 марта был установлен новый температурный рекорд. Днем воздух на главной метеостанции ВДНХ прогрелся до 10,1 градуса, что на 1,5 градуса выше прошлого рекорда, установленного в 2020 году.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус спрогнозировал, что среднесуточная температура воздуха в столице в ближайшие пять дней будет выше климатической нормы на 6–8 градусов.

