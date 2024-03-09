В 2023 году женщины в России получили на 11% больше патентов, чем годом ранее

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В 2023 году россиянки получили на 11% больше патентов, чем в 2022 году. Число регистраций достигло почти 10 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Как подсчитали эксперты, в 2023 году россиянки получили 9 854 патента, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. По их оценкам, из общего числа патентов, полученных женщинами в 2023 году, 73% – это патенты на изобретения, 16% – на полезные модели и 11% – на промышленные образцы.

В Роспатенте напомнили, что многие вещи и технологии, которыми мы пользуемся ежедневно, были изобретены женщинами. В частности, посудомоечная машина была изобретена Джозефиной Кокрейн в1886 году, автомобильный обогреватель изобрела Маргарет Уилкокс в1893. Также именно женщины изобрели Wi-Fi, бензин АИ-76 и домофон.

Ранее стало известно, что проекты аналитического центра Москвы получили две золотые и одну бронзовую награду на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в Бангкоке.