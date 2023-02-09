Диетолог рассказала, сколько в день можно съедать пиццы

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Пиццу можно употреблять ежедневно, но не больше одного куска. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

В четверг, 9 февраля, отмечается Международный день пиццы. В 2017 году искусство приготовления этого итальянского блюда включили в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Любой человек без метаболических проблем вполне может себе позволить съедать кусочек пиццы один раз в день или через день в качестве перекуса.

"Полезной пиццей можно назвать ту, которая приготовлена из натуральных ингредиентов. Можно использовать муку из пророщенного зерна с добавлением льняной и овсяной муки. Также положить не самый жирный сыр. Добавить свежую зелень – укроп, базилик, петрушку. В состав можно включить шампиньоны", – перечисляет диетолог.

Основа любой пиццы – это тесто, на которое уже накладывается начинка. Желательно, чтобы оно было тонким, тогда лакомство не навредит здоровью. В то же время диетолог призывает не злоупотреблять итальянским блюдом.

"Должна быть обязательно мера. Потому как тесто, замешанное на пшеничной муке, – это калорийный продукт с высоким гликемическим индексом. Сыр жирных сортов – также высококалорийный продукт. В пицце могут быть соленые оливки. Они зачастую противопоказаны людям с задержкой жидкости и высоким артериальным давлением", – объяснила эксперт.

Также она не рекомендовала злоупотреблять итальянским лакомством, где в начинке присутствует майонез и колбаса.

Ранее специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, что пицца представляет собой нейтральное блюдо. Вредность этого лакомства определяется, является ли оно основой рациона человека или дополнением к нему, объяснил эксперт. Кроме того, важный фактор – ингредиенты пиццы, а также покупная ли она или приготовленная дома.



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