Приготовление неаполитанской пиццы отнесли к наследию ЮНЕСКО

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Искусство приготовления неаполитанской пиццы "пицайоло" вошло в список нематериального Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Решение о включении в список было принято на заседании Комитета по Всемирному наследию на южнокорейском острове Чеджудо после того как около двух миллионов людей подписались под петицией в поддержку заявки Неаполя, сообщает "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции приготовил пиццу в условиях невесомости под руководством итальянского астронавта Европейского космического агентства Паоло Несполи. Все нужные ингредиенты прислали на борт заранее.

Как рассказал российский космонавт Сергей Рязанский, Несполи приготовил пиццу с артишоками, а остальные выбрали варианты с пепперони, сыром и чесночной пастой.