Врачи рассказали, как восстановить силы после зимы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что усталость, сонливость, холод и темнота усиливают депрессию. Зимой организм страдает из-за нехватки естественных витаминов и короткого светового дня. Завершение этого периода – непростой период для человека. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

При этом медик отметил, что не стоит списывать свое состояние на недостаток витаминов.

"Думать, что ты попьешь витаминчики и проснешься, наивно. Хотите – пейте, хотя они не все безопасны. Некоторые витамины увеличивают смертность", – предупредил Мясников.

Для комфортного входа в весенний сезон человеку нужно вставать в одно и то же время, заниматься физическими нагрузками и плотно завтракать. Мясников также рекомендовал больше ходить и надевать не больше трех слоев одежды.

Терапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Алена Хрипкова рассказала, что в конце зимы многие страдают от усталости, повышенной утомляемости и сонливости. По ее мнению, это может быть связано с коротким световым днем и сокращением прогулок.

При наличии таких симптомов специалист рекомендовала обратиться к терапевту, чтобы исключить заболевания. После этого Хрипкова посоветовала сбалансировать питание, совершать регулярные физические нагрузки и ежедневно спать по восемь часов.

Невролог-психиатр Руслан Исаев добавил, что нарушение сна приводит к депрессии. Кроме того, из-за плохого сна увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и психозов.

Врач-диетолог Екатерина Орлова подчеркнула, что на самочувствие влияет дефицит витаминов. По ее словам, нехватка витамина C приводит к усталости и вялости, витамина E – к сонливости. При этом дефицит витаминов B и D выражается в бледности кожи, раздражительности, а также слабости и головных болях.

"Дефицит витаминов эффективно помогают восстановить специальные комплексы, которые назначаются человеку индивидуально после специального обследования", – подчеркнула врач.

Ранее нутрициолог Наталья Кунская перечислила полезные свойства воды с лимоном. Как сообщила специалист, вода с лимоном способна помогать организму человека в борьбе с вирусными заболеваниями. Кроме того, жидкость участвует в синтезе коллагена, усвояемости железа, цинка и других минералов.