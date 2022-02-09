В Москве за сутки госпитализировали 1 528 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки госпитализировали 1 528 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Выздоровели 25 936 человек, на ИВЛ находятся 614 пациентов. При этом от последствий COVID-19 скончались 82 человека.

За прошедшие 24 часа в Москве выявили 11 521 новый случай коронавируса.

Всего в России за сутки госпитализировали 20 178 человек, и это на 0,03% меньше показателя предыдущего дня. За минувшие 24 часа в стране выявили 165 643 новых случая коронавируса.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Сергей Альховский отмечал, что появление "Омикрон"-штамма коронавируса говорит о том, что COVID-19 движется в направлении повышения трансмиссивности и снижения патогенности.

Эксперт уточнил, что будет лучше, если большая часть населения приобретет иммунитет, переболев легко. "Омикрон" может быть полезным, подчеркнул Альховский, и с точки зрения эволюции вируса.