В Москве за сутки госпитализировали 1 528 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние сутки госпитализировали 1 528 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Выздоровели 25 936 человек, на ИВЛ находятся 614 пациентов. При этом от последствий COVID-19 скончались 82 человека.
За прошедшие 24 часа в Москве выявили 11 521 новый случай коронавируса.
Всего в России за сутки госпитализировали 20 178 человек, и это на 0,03% меньше показателя предыдущего дня. За минувшие 24 часа в стране выявили 165 643 новых случая коронавируса.
Ранее заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Сергей Альховский отмечал, что появление "Омикрон"-штамма коронавируса говорит о том, что COVID-19 движется в направлении повышения трансмиссивности и снижения патогенности.
Эксперт уточнил, что будет лучше, если большая часть населения приобретет иммунитет, переболев легко. "Омикрон" может быть полезным, подчеркнул Альховский, и с точки зрения эволюции вируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: