Бывший летчик назвал причины увольнения российских пилотов в Китае

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Авиакомпании в Китае увольняют российских пилотов из-за коронавируса, рассказал порталу Ura.ru бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. По его словам, из-за вспышки заболевания снизился пассажиропоток в КНР.

"В связи с коронавирусом перевозки у них сокращаются. Я знаю, что там иногда возят по пять-десять пассажиров на больших самолетах", – рассказал Романов.

По словам бывшего пилота, китайские авиакомпании набирали на работу профессиональных пилотов из России со знанием иностранного языка для обучения местных летчиков. Вероятно, они уже подготовили достаточное количество кадров, отметил Романов.

Однако, по словам специалиста, в случае увольнения российские пилоты без работы не останутся: поскольку у них есть европейские и американские сертификаты, они могут продолжить работу за рубежом.

"Люди будут искать другие авиакомпании, например, Японские авиалинии", – заключил Романов.

Ранее сообщалось, что в Китае под угрозой увольнения находятся примерно сто пилотов из России, официальных комментариев по этому вопросу пока нет.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи человек.