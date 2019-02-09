Москвичей ожидает снежная суббота

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 9 февраля, в столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег, на дорогах – гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью в столице -3... -5 градусов, по области похолодает до -8. Днем в городе 0... -2, в регионе от 0 до -5 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

В воскресенье похолодает на два градуса, однако с началом следующей недели в город вернется плюсовая температура. К четвергу может потеплеть до +5 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве началась третья с начала февраля оттепель. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что потепление сохранится и на следующей неделе.