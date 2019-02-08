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13:33

В Москве началась третья с начала февраля оттепель

общество погода

13:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве температура воздуха поднялась до положительных значений. По данным метеостанции ВДНХ, к полудню в пятницу, 8 февраля, температура зафиксировалась на уровне +0,9 градуса. Эта оттепель станет третьей за февраль и десятой за всю зиму.

"К 12:00 8 февраля температура воздуха на ряде станций города повысилась до положительных значений. На ВДНХ термометры показывали +0,9 градуса, на ТСХА +0,3 градуса, на Балчуге +0,1 градус", – сообщает портал "Метеоновости".

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что потепление сохранится и на следующей неделе. Теплее всего будет 12 и 13 февраля. Воздух прогреется до +5 градусов. Также комфортная зимняя погода ожидается в столичном регионе 14 февраля.

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общество погода

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