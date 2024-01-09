В России предложили запретить магазинам уведомлять о времени продажи алкоголя

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Торговым сетям необходимо запретить уведомлять покупателей о возможной приостановке в продаже спиртных напитков. Соответствующее предложение выдвинул главе Совфеда РФ Валентине Матвиенко директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT.

Орлов отметил, что власти на федеральном и муниципальном уровне сделали многое для уменьшения потребления алкоголя в России: сократили до минимума рекламу спиртного, ограничили розничную продажу алкоголя ночью.

Эксперт утверждает, что торговые сети часто включают в залах специальные уведомления о скором прекращении продажи спиртного, например сообщение о том, что у посетителей осталось 15 минут для покупки алкоголя в магазине.

Специалист считает, что этими объявлениями сети влияют на покупателей, которые не хотели покупать спиртное, с целью реализации алкогольной продукции среди населения.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета на подобные информационные объявления, приравнивание их к рекламным материалам", – сказано в письме к Матвиенко.

Ранее правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Соответствующий документ направлен на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за вредной привычки.

При этом врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление алкоголя нарушает работу всего организма. От спиртного страдает кожа, на лице может образоваться сосудистая сетка. Также у тех, кто пьет алкоголь, часто бывает ожирение печени, отметила врач.



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