Эндокринолог заявила, что клюква снижает риск смерти на 31%

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Употребление клюквы может снизить риск смерти на 31%. Об этом заявила эндокринолог Зухра Павлова, сообщает "Радио 1".

По ее словам, ягоды снижают риск смертности: они защищают организм от болезней, предупреждая их развитие. Врач рассказала, что самый сильный эффект у клюквы против кардиометаболических заболеваний (патология сердца, сосудов и обмена веществ) – она снижает риск смерти от этих болезней на 51%.

Эндокринолог порекомендовала взрослым съедать в сутки не больше 100 граммов свежих или двух ложек сушеных ягод.

Как пишет издание, в составе клюквы есть калий, фосфор, кальций, марганец, железо, молибден и медь. Также в ягоде содержатся витамин С, укрепляющий иммунитет, и фенол, который обладает бактерицидными свойствами, имеет противовоспалительный и общеукрепляющий эффект.

Кроме того, отмечает издание, клюква улучшает аппетит и пищеварение, усиливает выработку желудочного сока и сока поджелудочной железы, обладает мочегонным и бактерицидным свойствами, может повысить тонус и работоспособность организма.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что ягоды являются мощными адаптогенами, способными восполнить жизненные силы и энергию. Для поддержания тонуса подойдут клюква, брусника и черника, в составе которых есть витамины и антиоксиданты, также они выводят токсины, указала специалист, добавив, что ягоды – аналоги суперфуда.

"Доктор 24": клюква