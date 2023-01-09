Племянник летчика-героя Николая Гастелло умер в возрасте 83 лет

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Племянник Героя Советского Союза, летчика Николая Гастелло, Лев Гастелло умер в московском геронтологическом центре на 84-м году жизни. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на личный источник.

Лев Викторович был потомственным военным. Его отец – Виктор Гастелло – погиб в сентябре 1942 года. Он был командиром стрелкового взвода.

Дядя, Николай Гастелло, в период Великой Отечественной войны, будучи подбитым зенитной артиллерией врага, пошел на огненный таран и направил горящий бомбардировщик на колонну противника. Все члены экипажа погибли.

За военный подвиг он был посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

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