В России выявили 2 754 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за минувшие сутки выявили 2 754 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 441 пациенту. От последствий инфекционного заболевания скончался 41 пациент. Между тем после прохождения лечения выздоровели 2 990 человек.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 21 829 736 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 248 549 человек.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России сегодня циркулируют десятки различных штаммов коронавируса. По его словам, они так сильно отличаются от исходного варианта "Омикрона", что им следовало бы уже присвоить новую греческую букву.



Гинцбург заявил, что в РФ циркулируют десятки штаммов коронавируса

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