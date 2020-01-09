ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

ФСИН готовит проект, согласно которому заключенные смогут проще трудоустраиваться после выхода на свободу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

"ФСИН России разрабатывает проект по трудоустройству освобождающихся из исправительных учреждений граждан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники соцзащиты в исправительных учреждениях смогут размещать резюме осужденных и отправлять отклики на вакансии на портале "Работа в России".

"В 2020 году планируется полномасштабно запустить сервис на портале "Работа в России" во всех учреждениях территориальных органов ФСИН России", – добавили в ведомстве.

Кроме того, там рассказали, что посредством этого осужденные смогут взаимодействовать с потенциальными работодателями. В настоящее время нововведение тестируется.

Ранее была названа эффективная схема для трудоустройства российских выпускников. По мнению специалистов, к настоящему времени основным механизмом является целевое обучение.