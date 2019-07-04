Как бездомным выжить на улице и вернуться к нормальной жизни

Хорошие кроссовки на ногах, микрофон у рта и улыбка до ушей. Так 31-летний Дмитрий Князев выглядит сейчас, работая экскурсоводом на Moscow Urban Fest. Он здоров и весел, но еще недавно был бездомным, попрошайничал и страдал от наркотической зависимости. Рассказываем, как он смог изменить свою скитальческую жизнь и насколько тяжело снова стать "обычным человеком".

Дмитрий Князев. Фото: Moscow Urban Fest

Картонная коробка вместо гроба

1992 год, солнечный Таджикистан, начало гражданской войны. Таким встретила жизнь маленького Диму Князева. В раннем детстве он жил с бабушкой, а мать в первый раз увидел только в пять лет.

"Как-то раз пришла тетенька и сказала, что она моя мама, я удивился, конечно, но воспринял ее своей мамой. Такие моменты забыть нельзя", – поделился Князев.

Мать Дмитрия увезла его к отцу в Узбекистан, где тот отбывал наказание и недавно вышел на свободу. Семья воссоединилась и проживала на ферме, но мужчина стал злоупотреблять наркотиками, вести аморальный образ жизни и часто избивать сына. По словам Дмитрия, отец наказывал его за "воровские" проступки, когда из дома "якобы пропадали деньги".

"Если вы бывали в странах Азии, то знаете, как выглядит верблюжья колючка. Вот отец этими шипами избивал меня", – вспоминает Дмитрий.

Несмотря на тяжелую жизнь, в их семье случилось счастье, родился второй сын – Николай. Они вновь сменили место жительства – уехали в Туркмению. Но, к сожалению, лучше от этого не стало – глава семейства не избавился от пагубных привычек.



Дмитрий Князев Как-то ночью к нам в дом пришел приятель отца. В какой-то момент папа выволок маму за ногу и начал очень сильно избивать. Избил до такого состояния, что она была черная от синяков. Мать выжила, а утром к нам пришел участковый, и с того момента мы больше отца не видели.

После такого Дмитрий с матерью и младшим братом вернулись обратно в Таджикистан, к бабушке, но там выяснилось, что она продала дом и переехала в Россию. Так семья оказалась буквально на улице. Мама Князева стала выпивать, а Диме ничего не оставалось, как бегать по рынку, просить еду и каким-то образом пытаться выживать: нужно было прокормить не только себя, но и мать, а также брата, которому было всего полтора года.

По словам Дмитрия, Коля вскоре заболел малярией, денег не было на лечение, и он умер буквально "у матери на руках".

"Не было средств даже похоронить его по-человечески, поэтому похоронили в картонной коробке где-то на кладбище. Тогда мама съехала с катушек, она меня не воспринимала никак, считала чужим человеком", – вспоминает он.

Украденные документы

Дмитрий Князев. Фото: Moscow Urban Fest

Второй путь Казанского вокзала стал отправной точкой в московской жизни 10-летнего Димы, который после смерти брата приехал в Россию с мамой из Таджикистана. Сюда семья Князевых перебралась, чтобы найти бабушку и попробовать куда-то пристроиться. Та осела в Тверской области, однако помочь им уже ничем не смогла из-за преклонного возраста. В России у Дмитрия проживала еще одна родственница – тетя, но у нее и так на попечении было семеро детей.

Так жизнь снова вернула Диму с матерью на вокзал. Женщина пыталась получить временную регистрацию, чтобы хоть где-то пристроиться с ребенком, но у них украли все документы. По словам Князева, с этого момента начался его бродяжнический период в столице. Вместе с мамой они скитались по вокзалам, спали в залах ожидания, под платформами поездов и в электричках. Дмитрию пришлось попрошайничать, чтобы прокормиться.

"Часто мама забирала эти деньги для покупки алкоголя. Я был маленький и не мог сказать, что не дам, за это от матери мог и по шее получить. Часто спали в электричках, но не всегда получалось, так как контролеры гоняли, бывало, что и высаживали. Но это случалось редко, потому что они всегда входили в положение, что женщина с маленьким ребенком, и мать этим пользовалась", – вспоминает он.

Дмитрий Князев. Фото: Moscow Urban Fest

Рядом с Казанским вокзалом – в скверике – они ночевали и ютились по соседству с братьями по несчастью. По словам Князева, там раньше было все совсем по-другому. А сейчас сквер облагородили, и бездомные оттуда ушли.

"Раньше здесь были кусты, все заросшее было. Мы тут ютились в свое время, спали. Люди здесь пили, дрались, воровали. Было еще одно знаменитое место – Курский вокзал. Там и сейчас есть определенный трафик бездомных, потому что их там кормят", – рассказывает он.



Дмитрий Князев Еще я здесь подобрал овчарку, достаточно ухоженную, но больную чумкой. Наш четвероногий друг кочевал вместе с нами. Были моменты, что собака защищала от недругов и готова была их разорвать. Но, к сожалению, она умерла от болезни.

Как-то в электричке мама Дмитрия со своей компанией распивала спиртные напитки. Сильно напившись, они ограбили человека. На середине пути в вагон зашли сотрудники милиции и всех арестовали. Женщине дали семь лет заключения за грабеж, мальчика же отправили сначала в спецприемник в Алтуфьеве, а затем отвезли в детский приют "Дорога к дому", где его жизнь "начала кардинально меняться".

Первая судимость и первая доза

Дмитрий Князев. Фото: Moscow Urban Fest

До 11 лет Дмитрий не умел ни читать, ни писать, а был только обучен попрошайничать. В приюте же он смог выучиться и даже получить среднее образование. Соцучреждение также сделало запрос в Таджикистан, чтобы попытаться восстановить свидетельство о рождении мальчика. Но все испортила судимость.

"Первая судимость – за грабеж – была еще в детском приюте, мне наняли хорошего юриста, который меня отмазал, но на второй раз не получилось", – пояснил Князев.

В 17 лет юноша подрался с ровесником, но его соперник не выжил. Дмитрию дали 7,5 лет, из которых он не отсидел только шесть месяцев. В колонии Князев переступил еще одну черту – попробовал наркотики.



Дмитрий Князев Я все это начал делать, потому что не видел выхода, замкнулся в себе и искал утешения в наркотиках. Мне это помогало, давало каких-то сил дальше жить. Но я не понимал, что от этого люди умирают и бывают жесткие кумары, когда тебя просто выкручивает так, что не каждому дано через это пройти.

Освободившись, Дмитрий вышел абсолютно потерянным человеком, который не узнает окружающий мир. Буквально на второй день попал в больницу Склифосовского с передозом – наркотики просто так не отпускали. К тому же мужчина не мог устроиться на работу без документов. А оформить их не представлялось возможным: в России нельзя получить гражданство, если у человека есть непогашенная судимость. Так Дмитрий начал воровать.

"Как правило, я ходил по магазинам, воровал продукты. Мог украсть и продать алкоголь, например: виски стоил 1,5 тысячи, я мог продать его за полцены, на дозу мне хватало", – пояснял он.

Дмитрий Князев. Фото: Moscow Urban Fest

Вновь вернуться в места заключения заставила наркотическая зависимость. Мужчину поймали на краже ноутбука, которую он совершил ради очередной дозы, и дали год и шесть месяцев. Дмитрий винил себя в произошедшем, его грызла совесть, и он твердо решил вступить на путь исправления. Попав в тюрьму, он сразу стал "налаживать мосты" с сотрудниками колонии, помогал заносить данные о новых заключенных, в общем делал все, чтобы побыстрее выйти оттуда. Даже с наркотиками завязал, а на зоне получил две специальности – слесарь и газосварщик.

"Очень много людей, которые там теряют человеческие качества и приобретают животный инстинкт "как бы урвать". Но даже находясь там, я к этому не стремился. Главное – понимать, что ты такой же, как и все. И нужно стремиться к чему-то в жизни", – пояснил он.

После очередной отсидки Дмитрий пытался начать новую жизнь. Искал любую занятость, поэтому попал в так называемые "трудовые дома". По его словам, в такие "приюты" завлекают бездомных, обещая "крышу над головой и трехразовое питание", за которые нужно отплатить адским трудом от зари до зари. Причем эта тяжелая и грязная работа к тому же плохо оплачивалась – порядка 500 рублей в день.

"При мне человек получил инсульт, и его просто выставили за дверь, даже не вызвали скорую. Настолько им было по фигу на человеческую жизнь. В этих домах нет ничего хорошего, но это все-таки лучше, чем замерзать на улице", – подчеркнул он.

Денег на жизнь катастрофически не хватало, и Димитрий снова решился на кражу. За украденный велосипед ему дали год и девять месяцев. Однако, по его словам, нет худа без добра – пока сидел, выучился на пекаря. Но, выйдя на свободу, снова начал употреблять наркотики. Дмитрий несколько раз пытался покончить с собой после передоза, психическое здоровье находилось на грани. Ему было некуда идти и не на кого надеяться.

Бездомные – это не диагноз

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве, как и по всей России, есть места, куда бездомные могут обратиться за помощью. Например, благодаря столичной службе "Социальный патруль" люди могут найти приют, чтобы переждать сильные морозы – возле пяти вокзалов в зимнее время дежурят автобусы с обогревом. Специалисты мобильной службы также патрулируют самые популярные среди бродяг точки и выезжают по вызовам, поступающим в диспетчерскую от горожан.

А в "Центре социальной адаптации имени Глинки" (ЦСА) людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, могут накормить, помыть, предоставить медицинскую помощь, а также разместить на ночевку. Для иногородних граждан, оказавшихся без документов и средств существования, отработан механизм отправки по прежнему месту жительства. По данным ЦСА, в 2018 году бездомные в общей сложности обратились с просьбой переночевать порядка 104 тысяч раз, практически столько же было выдано горячего питания. Причем количество бездомных из года в год меняется: в 2016 году, например, насчитывалось около 13 тысяч бездомных.

Также в Москве есть и благотворительные организации. Одной из таких является "Ангар спасения" православной службы помощи "Милосердие". Он работает недалеко от Таганской площади. Здесь бездомные, как и в ЦСА, могут поесть, помыться, переодеться и даже подстричься. Также тут организована прачечная, где бездомные стирают свои вещи.

Отдельная роль в "Ангаре спасения" уделяется социальной помощи, рассказал его руководитель Роман Скоросов.

"Здесь помогут с восстановлением документов, мы также оказываем помощь в связи с родственниками, у кого они остались, работает программа "Возвращение": покупаем билеты домой к месту жительства, у кого остались дом, семья, и устраиваем в центры социальной адаптации для тех, кто утратил жилье в Москве", – пояснил Скоросов.

Ежегодно сюда обращаются порядка 15 тысяч человек. Одни приходят по два раза, другие – несколько раз в год, а некоторые – каждый день. Причем в основном попадают в "ангар" люди, которые приехали из регионов на заработки, отмечает собеседник Москвы 24.

Роман Скоросов. Фото: Москва 24/Никита Симонов

"У них есть дом и семья, они бездомные только в Москве. Люди готовы жить в подъездах, мыться и есть в таких организациях, как мы, но хотят где-то пристроиться и заработать, они надеются попробовать еще, но это затягивается на долгое время", – отмечает руководитель "Ангара спасения".



Роман Скоросов руководитель "Ангара спасения" Пришел парень возрастом чуть больше 20 лет, ничего не просит, хотел устроиться на временную работу. Мы спрашиваем, зачем, он отвечает, что нужно немного подзаработать и вернуться домой. Молодой, здоровый, выглядит опрятно, начали разбираться, оказывается, что у него жена родила ребенка, но ему не заплатили деньги на предыдущей работе, поэтому у него нет возможности добраться до дома и нечего дать малышу. Мы созвонились с женой, купили билеты и даже дали какие-то подарки ребеночку. Он был благодарен.

Таким "отчаянным" работникам тут готовы помочь и с трудоустройством. Специалисты регистрируют их в интернет-сервисах по поиску работы, дают советы по выбору честного работодателя, даже готовы выделить деньги на проезд до работы и обратно. В основном сюда все едут на сопутствующую работу: грузчиком, на стройку, отмечает Скоросов.

Кроме того, здесь бездомным помогают в реабилитации. По специально разработанной программе с людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию, работают четыре специалиста: социальный работник, священник, аддиктолог (специалист по лечению зависимостей. – Прим. ред.) и психолог. Причем некоторым, по его словам, помогает "встать на ноги" именно религия.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По мнению Скоросова, бездомность – это такая же болезнь, как алкоголизм или наркомания, которую нужно выявлять, составлять план и лечить специалистам. Однако есть бродяжничество, которое практически не поддается лечению.

"То, что люди так ведут себя, это уже не подходит под формулировку бездомных. Они уже ничего не хотят, им ничего не надо в жизни, они не имеют перспектив выйти из этого положения, где-то пристроиться. Им нравится, в каком состоянии они сейчас находятся", – пояснил руководитель "Ангара спасения".

При этом, по словам Скоросова, в большом количестве бездомных на улицах виноваты сами москвичи, которые очень часто равнодушны к окружающим.

"Например, дедушка лежит на лавочке, и только один из тысячи не пройдет мимо и спросит, нужна ли ему помощь, позвонит нам или в социальный патруль. Если бы не было столько безразличных людей, не было бы и бездомных. Быстрее бы они уезжали домой, быстрее их проблемы решались", – подчеркнул он.



Роман Скоросов руководитель "Ангара спасения" Совет людям – это не быть безразличными, не проходить мимо. Не надо обниматься с бездомными, нужно проявлять меры предосторожности, как впрочем с любыми другими гражданами. К тем, кто к нам приходит, мы относимся так же, как и ко всем остальным, не нужно выделять их в какую-то касту, это обычные люди: и им, и нам нужно мыться, переодеваться, спать, есть. Просто у нас все нормально, а у них беда случилась. У нас есть дом, а у них нет.

Руководитель "Ангара спасения" добавил, что за последние годы образ бездомного в Москве совершенно изменился.

"Они все нормально выглядят, бритые, одетые, нет грязных. Мы делаем так, чтобы люди не теряли свои социальные навыки, такие, как опрятно одеваться, нормально общаться с людьми, уметь обращаться с деньгами и прочее. И это реально помогает", – заключил Скоросов.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Восстание из пепла

Смог измениться и Дмитрий, правда ему помогли не в "Ангаре спасения", а в питерской организации "Ночлежка". Туда мужчине посоветовали поехать в центре помощи наркозависимым. В Санкт-Петербурге ему помогли справиться с пагубным пристрастием, он занялся спортом и проходит вместе с психологами и соцработниками курс реабилитации. Кроме того, теперь мужчина помогает таким же бездомным людям, каким он не так давно был сам.

"В Санкт-Петербурге я езжу от "Ночлежки" с ночным автобусом и периодически кормлю бездомных, мне это нравится, и я получаю большой заряд эмоций, но не злоупотребляю этим, потому что эмоционально истощаешься. Этим хорошо заниматься периодически, раз в неделю, например. Я общаюсь с людьми и это дает свой позитив", – пояснил он.

Дмитрий Князев. Фото: Moscow Urban Fest

В Москву Дмитрий вернулся по приглашению организаторов Moscow Urban Fest, который на этой неделе стартовал в столице. Здесь он проводит экскурсии по своим "памятным" местам в те времена, когда бродяжничал: показывает московские вокзалы, на которых ему пришлось ночевать, скверы, где ютился с другими бездомными, и так далее.

Сейчас же главная цель Дмитрия – восстановить документы, найти любимую работу и увидеть свою дочку.

"У меня нет семьи, но есть дочка – зовут ее Альфия. К сожалению, когда она родилась, я ее не видел и до сих пор не могу к ней никак попасть. Они проживают в Казани, но та женщина, с которой я когда-то жил, считает, что с моим "богатым" прошлым в их семье нечего делать. Через какое-то время, когда добьюсь каких-то высот, я хочу заявить о себе", – пояснил Дмитрий.



Дмитрий Князев Есть банальные фразы по поводу смысла жизни – воспитать детей, построить дом, жениться, но у меня также есть мой путь, который я преодолел и имею возможность поделиться с кем-то своим опытом, чтобы они не наступали на те же грабли, на которые наступал я.

В будущем Дмитрий хочет связать свою жизнь с благотворительностью и волонтерством, куда он будет "вкладывать душу". А на днях с него юридически сняли все судимости, и до конца года ему должны восстановить долгожданные документы.