Незваный гость: что делать, если в подъезде зимует бездомный

Фото: ТАСС/Павел Смертин

С приходом холодов в Москве обостряется ситуация с бездомными людьми. Пытаясь укрыться от мороза, они ищут убежище в общественных местах. Прежде всего, это метро, переходы, привокзальные объекты, теплотрассы, подъезды, чердаки и подвалы.

И если в метро и на вокзалах они находятся на глазах правоохранительных органов, то в жилых домах бездомные зачастую предоставлены сами себе, а длительность их пребывания там зависит от того, как складываются взаимоотношения с жильцами.

Что делать если в вашем доме обосновался на зимовку незваный гость? Сетевое издание m24.ru собрало советы о том, как избавиться от нежелательного соседства, но при этом помочь бездомному.

Что делать

Прежде всего, нужно расставить акценты. Если каждый вечер по возвращении с работы в подъезде вас встречает шумная компания с коллекцией пустых бутылок на лестничной клетке, то это, конечно же, повод позвонить в полицию. Правонарушителей или выдворят, или заберут в отделение. В данном случае проблема лежит в другой плоскости, и никакого альтернативного решения, скорей всего, не существует.

Совсем другое дело, если человек просто скрывается от мороза без каких бы то ни было агрессивных намерений. Он не хочет ни шуметь, ни мусорить, ни тем более идти на противоправные действия. И у полиции нет никаких оснований для принятия мер. В таком случае следует выяснить состояние его здоровья, чтобы понять нужно вызывать скорую помощь или нет.

К сожалению, наиболее распространенная ошибка – списывать все на алкогольное опьянение. Это первое, что приходит на ум, когда мы замечаем неадекватное поведение у постороннего. Однако под видом опьянения могут скрываться различные травмы, обострение болезней, отравление, обморожение или что-то еще. Правильней было бы задать несколько уточняющих вопросов, чтобы прояснить ситуацию.

Куда звонить

В том случае, если человеку явно плохо или он находится без сознания, незамедлительно вызывайте скорую помощь ("МТС" и "Мегафон" – 030, "Билайн" – 003). Сообщите, что жизни человека угрожает опасность, при этом говорить, что плохо именно бездомному, совсем не обязательно. Скорая не имеет права не приехать на выезд, но лучше все-таки перестраховаться.

После этого будет не лишним убедиться, что бригада медиков прибыла на место, и записать номер больницы, куда отправят бездомного. Это наложит ответственность на медработников, и позволит проверить доехал бездомный до больницы или нет.

Еще один вариант – обратиться в службу "Милосердие" по телефону 8 (985) 764-49-11. В ней объединены 24 социальных проекта, работа которых в основном осуществляется на частные пожертвования. Туда можно передать информацию о бездомном, которого забрала или же отказалась забирать скорая помощь.

В службе проследят за дальнейшей судьбой бездомного, а при необходимости сами приедут на вызов. Но есть и другая служба, в прямые обязанности которой входит оказание помощи всем нуждающимся.

Большую роль в решении проблем бездомных играет "Социальный патруль" – мобильная служба, созданная на базе центра социальной адаптации "Люблино", который, в свою очередь, относится к департаменту социальной защиты населения. Бригады этой службы каждый день мониторят городские улицы и станции метро. К примеру, только в столичной подземке с начала года "Социальный патруль" выявлял бездомных 8016 раз.

Но обратиться в службу могут и простые граждане. Для этого нужно позвонить по телефонам 8 (495) 720-15-08, 8 (903) 720-15-08 и указать адрес, где вы видели бездомного. Мобильная служба приедет по вызову в течение часа, и соцработник в ходе беседы определит, какую помощь следует оказать.

Вероятнее всего, бездомного направят в одно из отделений Центра социальной адаптации. Там его накормят, дадут помыться, предоставят ночлег. Кроме того, сотрудники центра помогут решить вопросы с документами или билетами в другой город, а также связаться с родственниками.

Полный список отделений центра социальной адаптации "Люблино" можно посмотреть здесь.

Куда направить

Стоит пояснить, что оказать помощь без согласия на то самого бездомного никто не может. Бездомные, привыкшие к каждодневному равнодушию, зачастую отказываются идти на контакт, поэтому убедить человека куда-то переехать бывает очень сложно. Тем более если он не нуждается в срочной медицинской помощи.

Если разговоры не приносят результата, предоставьте ему контактную информацию о социальных службах, куда он может обратиться в случае необходимости самостоятельно.

Помимо центра социальной адаптации "Люблино", в котором предоставляют ночлег, в центре Москвы размещается "Ангар спасения", куда можно обратиться за помощью в дневное время. "Ангар спасения" представляет из себя отапливаемую каркасную палатку, при которой действует мобильная душевая и пункт социального работника. Она располагается по адресу: Николоямская улица, во дворе дома 55 (метро "Таганская", "Площадь Ильича").

Там нельзя переночевать, но каждый вечер рядом с ней дежурят автобусы, которые перевозят желающих в "низкопороговую" ночлежку. Ежедневно помощь в "Ангаре" получают не менее 80 человек.

"Москва в цифрах": Помощь бездомным

У главных столичных вокзалов (Ярославский, Курский, Павелецкий, Киевский и Белорусский) круглосуточно дежурят специальные автобусы, где днем можно согреться и получить срочную социальную помощь.

Бесплатно получить еду бездомный может в круглосуточном пункте на специальной площадке за Ярославским вокзалом по адресу: улица Краснопрудная, владение 3/5. Там также находится социальный работник и мобильная бригада "Социального патруля".

Как мы видим, существует достаточное количество инструментов для решения данной проблемы. В общем ничего сложного. Нужно только решиться не пройти мимо.