08 декабря, 15:44Общество
Склонение женщин к абортам запретили в Курской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Депутаты Курской областной думы приняли законопроект о запрете склонять женщин к аборту, сообщает пресс-служба региональной облдумы.
Уточняется, что депутаты на заседании высказывали много предложений по решению демографической проблемы. Законопроект "О запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории Курской области" все поддержали, говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная добавила, что законопроект предполагает запрет пропаганды абортов и образа жизни чайлдфри. Она обратила внимание, что женщин, которые сомневаются в создании семьи, поддерживают психологи и соцработники.
Кроме того, принятие законопроекта о запрете абортов внесет изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Так, за склонение женщин к аборту штраф для физлиц составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что частные клиники Липецкой области перестали проводить аборты. Отныне искусственное прерывание беременности будут делать только в государственных больницах.
Замгубернатора региона Ольга Белоглазова отметила, что в управлении здравоохранения Липецкой области подписали соглашение об отказе частных клиник от абортов.
В столичных клиниках могут поменяться правила прерывания беременности
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