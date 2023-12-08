Склонение женщин к абортам запретили в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Курской областной думы приняли законопроект о запрете склонять женщин к аборту, сообщает пресс-служба региональной облдумы.

Уточняется, что депутаты на заседании высказывали много предложений по решению демографической проблемы. Законопроект "О запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории Курской области" все поддержали, говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная добавила, что законопроект предполагает запрет пропаганды абортов и образа жизни чайлдфри. Она обратила внимание, что женщин, которые сомневаются в создании семьи, поддерживают психологи и соцработники.

Кроме того, принятие законопроекта о запрете абортов внесет изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Так, за склонение женщин к аборту штраф для физлиц составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что частные клиники Липецкой области перестали проводить аборты. Отныне искусственное прерывание беременности будут делать только в государственных больницах.

Замгубернатора региона Ольга Белоглазова отметила, что в управлении здравоохранения Липецкой области подписали соглашение об отказе частных клиник от абортов.

В столичных клиниках могут поменяться правила прерывания беременности