Эксперт рассказал, при каких условиях могут выселить из квартиры за долги по ЖКУ

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Граждан, которые проживают в квартире по договору социального найма, могут выселить из помещения за неуплату ЖКУ. Об этом Москве 24 рассказал заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ-Контроль" Андрей Костянов.



Андрей Костянов заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ-Контроль" Если человек проживает по договору социального найма и в течение длительного времени (более полугода) не оплачивает жилищно-коммунальные услуги, его могут выселить из этого жилья, но с предоставлением другого помещения.

На собственников такая мера не распространяется, добавил эксперт.

"Запрещено выселять из единственного жилья, которое является собственностью, тем более за долги по жилищно-коммунальным услугам", – подчеркнул эксперт.

Если у человека возникла сложная жизненная ситуация, из-за которой он временно не может оплачивать коммунальные услуги, специалист посоветовал обратиться в управляющую организацию.

"Возможно, управляющая и ресурсоснабжающая организация сделает какую-то рассрочку. Потом УК зачастую принимают на работу людей, которые остались без работы. Они предлагают в счет погашения долга плюс за какую-то зарплату поработать на какой-то должности в зависимости от квалификации. Также, если человек понимает, что он попал в трудную ситуацию, имеет смысл обратиться в центр соцзащиты населения, чтобы понять, на какие льготы, субсидии можно претендовать", – отметил Костянов.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала, что у россиян есть возможность потребовать перерасчет за ЖКУ, если услуги были оказаны некачественно. В частности это можно сделать, если из-под крана течет не горячая, а теплая вода, или она изменила свой цвет и стала грязной. Поводом для проведения перерасчета также может служить недостаточная мощность и перепады напряжения в электросети.