Россиянам рассказали, к кому обратиться для вскрытия двери в случае ЧП

Фото: depositphotos/Olegkalina

Вскрыть дверь в случае ЧП может полиция, МЧС, аварийная служба и частные компании по вскрытию дверей. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества, передает RT.

Там отметили, что без соответствующего распоряжения полицейский не имеет права вторгаться в частную собственность. Но, по словам экспертов, если бездействие может привести к порче имущества, угрозе жизни или здоровью людей, то сотрудник полиции может вскрыть дверь.

Кроме того, отметили в Роскачестве, так же будут действовать и сотрудники МЧС, если их бездействие способно привести к негативным последствиям. Однако, подчеркнули эксперты, для срочного вскрытия двери лучше не придумывать причину, иначе за ложный вызов экстренных служб и полиции наступит соответствующая ответственность.

Эксперты добавили, что специалисты не будут скрывать любую квартиру, на которую укажет человек. Для проведения этих действий нужны будут доказательства – документы на квартиру, паспорт с пропиской (регистрацией), договор аренды и другие документы, способные доказать принадлежность недвижимости. Также подойдут сканы или фотографии, хранящиеся в телефоне или в личном кабинете на "Госуслугах", подытожили в пресс-службе.

Ранее руководитель отдела продаж производителя стальных дверей Бастион-С Сергей Жеребятьев рассказал, что легче всего взломать цилиндрические дверные замки: на это подготовленный человек потратит не более десяти минут. В три раза больше времени понадобится на взлом сувальдного замка, еще больше – электронного, отметил эксперт.

"Правила города": как открыть дверь без ключа