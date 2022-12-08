СК хочет получить право неотложно арестовывать имущество фигурантов до суда – Бастрыкин

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Следственный комитет хочет получить возможность неотложно арестовывать имущество фигурантов и связанных с ними лиц еще до суда. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Сейчас СК вправе сразу наложить арест на имущество, перечисленное в первой части статьи 104.1 УК РФ, то есть имущества, подлежащего конфискации. Это, в частности, вещи, заложенные или сданные на хранение в ломбард – деньги, ценности, авто, которое принадлежит фигуранту, или иное имущество.

По мнению Бастрыкина, внесение изменений в законодательство в данном случае нужно для эффективной борьбы с коррупцией. Он считает, что она будет намного эффективнее, если следователи смогут неотложно арестовывать в том числе и имущество, находящееся у других лиц, связанных с фигурантами. При этом после неотложного ареста следователь все равно должен обращаться в суд за решением.

Ранее Бастрыкин сообщил, что в 2022 году следователи привлекли к уголовной ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 60 человек. Еще 250 человек были привлечены к ответственности за преступления в сфере госконтрактов и госзакупок, 27 из них – при реализации государственного оборонного заказа.

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