Вакцина Pfizer частично защищает от "Омикрон"-штамма коронавируса – СМИ

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Вакцина Pfizer предоставляет частичную защиту от "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Африканский исследовательский институт здравоохранения в ЮАР.
При этом эксперты считают, что бустерная доза могла бы обеспечить дополнительную защиту.
На первых этапах исследования специалисты выяснили, что "Омикрон"-штамм в 40 раз снижает уровень антител, которые блокируют вирусы.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 100 человек, прибывших в Россию из Южно-Африканской республики, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус. При этом она подчеркнула, что в стационар из обсерватора уже госпитализировали 24 человек.
"Омикрон" выявляется тестом только на вторые сутки после заражения – Попова
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