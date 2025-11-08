Облачная погода без осадков ожидается в Москве 8 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в субботу, 8 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 6 до 11 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 3 градусов, а в Подмосковье – до нуля градусов.

Столичный Дептранс призвал московских водителей сменить летнюю резину на зимнюю из-за заморозков, которые ожидаются на следующей неделе. При среднесуточной температуре ниже 5 градусов летние шины твердеют и теряют эластичность, из-за чего снижается сцепление с дорогой и это влияет на управляемость автомобиля.

Температура может опуститься ниже 0 градусов в Москве во вторник, 11 ноября. При этом синоптики пока не дают прогнозов по первому снегу, так как сильных осадков в ближайшие дни не ожидается.