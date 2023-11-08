Москвичам рассказали о погоде 8 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 8 ноября, в столице и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе в столице температура воздуха будет выше нормы. По его словам, несмотря на то, что в выходные ночи температура может понижаться до нуля, такие цифры все равно превышают норму на 3 градуса.

До этого ведущий сотрудник центра "Фобос" Алина Котилевская спрогнозировала уменьшение осадков в Москве на этой неделе.



"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в столице 8 ноября