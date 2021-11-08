Врач рассказал, как восстановить режим после длинных выходных

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Чтобы избежать эмоционального выгорания, после долгих выходных следует настроить режим сна, сообщил "Газете.ру" руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов.

По его словам, после длительных выходных человек может ощущать подавленное состояние, а уровень энергии может значительно снизиться. Поэтому стоить наладить режим, ложась и вставая примерно в одно время.

Кроме того, следует взять во внимание режим питания – есть дробно, 5–6 раз в сутки. Также врач посоветовал исключить из рациона сладкое, жареное и жирное.

"Постарайтесь исключить из рациона сладкое: конфеты, шоколадки, торты и сдобу, тяжелую и жирную пищу: жареное мясо, фастфуд, соленую пищу. Она повышает артериальное давление", – объяснил Панов.

По мнению кардиолога, на организм хорошо повлияет разнообразие в рационе. Вместо вредной еды в него следует добавить 400 граммов овощей и фруктов, уверен врач. Также нужно не забывать соблюдать водно-питьевой режим, то есть употреблять не менее двух литров жидкости в день.

"Минимизируйте потребление алкоголя, так как он препятствует нормальной адаптации организма к рабочему режиму. Кроме этого, желательно иметь регулярную физическую активность", – порекомендовал медик.

Он уточнил, что в качестве физической активности хорошо подойдут пробежка, поход в спортзал, упражнения легкой интенсивности или зарядка.

Ранее тренер рассказала, как не разрушить организм во время домашнего режима. Согласно исследованиям британских специалистов в области работы опорно-двигательного аппарата, из-за домашнего режима сокращается двигательная нагрузка, а это может вызвать и другие проблемы со здоровьем.

