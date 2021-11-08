Скончался бывший министр путей сообщения РФ Вадим Морозов

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян
В воскресенье, 7 ноября, скончался бывший министр путей сообщения РФ и бывший вице-президент РЖД Вадим Морозов. Ему было 67 лет. Об этом сообщает газета "Гудок".
Морозов занимал позицию министра в 2003–2004 годах, а вице-президентом РЖД работал с 2005 по 2015 год.
"Вся жизнь Вадима Николаевича – яркий пример служения Отечеству и преданности выбранному делу. Он был талантливым организатором транспортного производства, исследователем и реформатором, сторонником активного творческого поиска, на всех участках производственной деятельности в работу вносил новизну и новаторство, его высочайший профессионализм и управленческий опыт были востребованы на многих ответственных направлениях работы", – говорится в сообщении.
Морозов окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Свою карьеру он начинал с должности дежурного по автоматизированной горки станции Ленинград-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги.
Ведомственная газета отметила, что Морозов эффективно координировал деятельность компании и ее дочерних организаций. Бывший вице-президент РЖД дважды получал благодарности президента РФ, был награжден орденом Почета, медалями "За развитие железных дорог", "За заслуги в развитии транспортного комплекса России".
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