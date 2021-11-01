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Политика

13:42

В Дананге умер генконсул России Андрей Плам

политика

Фото: twitter.com/RusEmbVietnam

В воскресенье, 31 октября, умер генеральный консул России в Дананге Андрей Плам, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Андрей Плам ушел из жизни в возрасте 58 лет.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 31 октября 2021 года скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посланник II класса, генеральный консул Российской Федерации в Дананге... Светлая память об Андрее Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах", – говорится в сообщении, опубликованном диппредставительством.

Причину смерти генконсула РФ не уточнили.

Плам окончил МГИМО, работал советником российского посольства в Сингапуре, а позже стал советником-посланником посольства в Таиланде. В 2015 году ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Плама назначили генконсулом в Дананге в октябре 2019 года.

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