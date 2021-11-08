Диетолог рассказала, какие продукты защищают печень от опасных болезней

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Нежирные мясо и рыба, а также микс из различных овощей защищают человеческую печень от опасных заболеваний. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Врач-диетолог Марина Макиш посоветовала включить в свой рацион также куриное яйцо. Желток содержит фосфолипиды и лецитин, которые защищают клетки печени. При этом яйцо обладает легким желчегонным эффектом и снабжает орган компонентами для построения клеток печени.
От негативного воздействия алкоголя печень защищают томаты и его производные.
"Это томатная паста и сок из томатов, сырые помидоры. Эти ингредиенты содержат так называемый ликопин – каротиноидный пигмент, – определяющий окраску плодов помидора. Как раз он и защищает печень от негативного воздействия этилового спирта", – отметила Макиш.
Микс из различных овощей стимулирует работу пищеварения и исключает развитие желчнокаменной болезни. Полезные вещества содержатся также в мясе и рыбе. Диетолог советует выбирать нежирные сорта продуктов. При этом максимальная порция жирной рыбы не должна превышать 100–150 граммов.
"Печень воспринимает жир как яд, и при его поступлении в организм орган начинает усиленно работать. Чем больше жирной продукции мы съедаем, тем больше нагружаем работой нашу печень", – поделилась Макиш.
Продукты оранжевого цвета, например морковь, тыква, хурма, богаты витамином A. Он позволяет защищать весь организм и улучшать работу печени и поджелудочной железы.
Ранее диетолог назвала идеальный продукт при гастрите. Специалист порекомендовала употреблять в качестве перекуса кисель. По заявлению диетолога, продукт оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника за счет уменьшения патогенной флоры и ускорения роста полезных бактерий.
"Тест": слабосоленый лосось
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