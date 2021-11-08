Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:29

Диетолог рассказала, какие продукты защищают печень от опасных болезней

общество еда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Нежирные мясо и рыба, а также микс из различных овощей защищают человеческую печень от опасных заболеваний. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Врач-диетолог Марина Макиш посоветовала включить в свой рацион также куриное яйцо. Желток содержит фосфолипиды и лецитин, которые защищают клетки печени. При этом яйцо обладает легким желчегонным эффектом и снабжает орган компонентами для построения клеток печени.

От негативного воздействия алкоголя печень защищают томаты и его производные.

"Это томатная паста и сок из томатов, сырые помидоры. Эти ингредиенты содержат так называемый ликопин – каротиноидный пигмент, – определяющий окраску плодов помидора. Как раз он и защищает печень от негативного воздействия этилового спирта", – отметила Макиш.

Микс из различных овощей стимулирует работу пищеварения и исключает развитие желчнокаменной болезни. Полезные вещества содержатся также в мясе и рыбе. Диетолог советует выбирать нежирные сорта продуктов. При этом максимальная порция жирной рыбы не должна превышать 100–150 граммов.

"Печень воспринимает жир как яд, и при его поступлении в организм орган начинает усиленно работать. Чем больше жирной продукции мы съедаем, тем больше нагружаем работой нашу печень", – поделилась Макиш.

Продукты оранжевого цвета, например морковь, тыква, хурма, богаты витамином A. Он позволяет защищать весь организм и улучшать работу печени и поджелудочной железы.

Ранее диетолог назвала идеальный продукт при гастрите. Специалист порекомендовала употреблять в качестве перекуса кисель. По заявлению диетолога, продукт оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника за счет уменьшения патогенной флоры и ускорения роста полезных бактерий.

"Тест": слабосоленый лосось

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать