Дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кратковременные дожди и до 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 8 ноября.

Как сообщает портал "Метеоновости", днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов. Синоптики отмечают, что среднесуточная температура воздуха выше нормы на 6–7 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные москвичей ждут последние теплые дни осени. Со следующей недели в столичный регион придет похолодание.