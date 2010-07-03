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Москва 24

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Общество

11:02

Потепление придет в Москву в выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Потепление ожидается в Москве на предстоящих выходных. В воскресенье воздух прогреется до +11 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Теплый воздух поступает в центр Русской равнины за счет юго-западных потоков. Вместе с потеплением прогнозируются небольшие дожди.

В субботу будет облачно, днем – +4... +6, такая же температура ждет москвичей в ночь на воскресенье. Давление поднимется до отметки 757 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье – 9-11 градусов тепла. Давление – до 752 миллиметров ртутного столба.

При этом рекордных значений в выходные ждать не стоит, отмечают синоптики.

В последний рабочий день недели в городе потеплеет до +7 градусов, по области – до +8. Ветер будет дуть западный со скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%.

Ранее метеорологи рассказали, что в ближайшие две недели в России не предвидится значительного похолодания. Эта зима может стать самой теплой в истории метеонаблюдений.

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