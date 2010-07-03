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Москва 24

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Общество

09:43

Компания по хранению вещей уничтожила имущество клиентов

общество

Московский сервис хранения вещей уничтожил имущество клиентов

Московская компания, принимающая вещи на хранение, уничтожила имущество нескольких семей. Пострадавшие уверяют, что вся их вина в том, что вовремя не оплатили ячейку, где находились вещи. При этом в договоре аренды утилизация в таких случаях не предусмотрена, сообщает телеканал Москва 24.

Один из клиентов рассказал, что с января хранил в ячейке различную одежду, коллекционный алкоголь и спортивный инвентарь. Летом пришлось уехать из города. А по возвращении Артема и его жену ждал неприятный сюрприз.

"Сотрудники мне сказали, что мои вещи утилизированы и выброшены, я сказал, но на основании договора, в котором прописаны правила, вы это не могли сделать и невозможно было это, на что мне сказали: если вас это не устраивает, идите в прокуратуру, в суд", – рассказал мужчина.

В договоре, который остался на руках у Артема, прописаны случаи, когда компания может самовольно вскрывать ячейки. Например, при пожаре, наводнении или при наличии ордера полиции. За задолженность лишь блокируют камеру хранения. И Артем не единственный, кто остался без вещей.

"15-го числа я приехал, вещей здесь не оказалось, я поднялся, убедился, что ячейка пуста, пытался выяснить телефон руководителя. Она хамски со мной общалась и посылала на..., короче, куда подальше и вообще заблокировала меня", – рассказал другой клиент, который хранил в ячейках спортивный инвентарь.

Теперь уже экс-владельцы ячеек утверждают, что на склад им путь закрыт. Охрана наотрез отказывается пускать внутрь. В руководстве компании объясняют, что мужчин не пускают, потому что они самые настоящие "террористы".

"С моей точки зрения это какой-то потребительский терроризм, потому что им посылались уведомления и об утилизации, и о вскрытии ячейки, и они все не появлялись, а появились оплатить долги только тогда, когда уже все сроки прошли", – отметила гендиректор компании Ирина Харченко.

"Люди взрослые 4 месяца прячутся от компании, не выходят с нами на связь, а потом приезжают и заявляют, что у них имущества на 1,5 миллиона, мне совершенно непонятна ситуация", – добавила она.

О том, что ситуация не просто непонятная, но и обоюдоострая, считают юристы. Ведь не правы и должники, и те, кто решил распорядиться чужим имуществом.

"Владельцы так называемой хранилки тоже не правы, они ссылаются в комментариях на пункты договора, но ни в коем случае нельзя забывать, что российское законодательство четко трактует, что если какие-то пункты договора противоречат законодательству, то они считаются ничтожными", – заявил эксперт.

Компания должна была переместить вещи в какое-то другое место и продолжать хранить, уверены юристы. Решать, кто прав, а кто виноват, уже будут суд и правоохранительные органы. Артем написал заявление в ОВД "Дорогомилово", а также вместе с другими владельцами ячеек готовит коллективный иск.

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