Компания по хранению вещей уничтожила имущество клиентов

Московский сервис хранения вещей уничтожил имущество клиентов
Московская компания, принимающая вещи на хранение, уничтожила имущество нескольких семей. Пострадавшие уверяют, что вся их вина в том, что вовремя не оплатили ячейку, где находились вещи. При этом в договоре аренды утилизация в таких случаях не предусмотрена, сообщает телеканал Москва 24.
Один из клиентов рассказал, что с января хранил в ячейке различную одежду, коллекционный алкоголь и спортивный инвентарь. Летом пришлось уехать из города. А по возвращении Артема и его жену ждал неприятный сюрприз.
"Сотрудники мне сказали, что мои вещи утилизированы и выброшены, я сказал, но на основании договора, в котором прописаны правила, вы это не могли сделать и невозможно было это, на что мне сказали: если вас это не устраивает, идите в прокуратуру, в суд", – рассказал мужчина.
В договоре, который остался на руках у Артема, прописаны случаи, когда компания может самовольно вскрывать ячейки. Например, при пожаре, наводнении или при наличии ордера полиции. За задолженность лишь блокируют камеру хранения. И Артем не единственный, кто остался без вещей.
"15-го числа я приехал, вещей здесь не оказалось, я поднялся, убедился, что ячейка пуста, пытался выяснить телефон руководителя. Она хамски со мной общалась и посылала на..., короче, куда подальше и вообще заблокировала меня", – рассказал другой клиент, который хранил в ячейках спортивный инвентарь.
Теперь уже экс-владельцы ячеек утверждают, что на склад им путь закрыт. Охрана наотрез отказывается пускать внутрь. В руководстве компании объясняют, что мужчин не пускают, потому что они самые настоящие "террористы".
"С моей точки зрения это какой-то потребительский терроризм, потому что им посылались уведомления и об утилизации, и о вскрытии ячейки, и они все не появлялись, а появились оплатить долги только тогда, когда уже все сроки прошли", – отметила гендиректор компании Ирина Харченко.
"Люди взрослые 4 месяца прячутся от компании, не выходят с нами на связь, а потом приезжают и заявляют, что у них имущества на 1,5 миллиона, мне совершенно непонятна ситуация", – добавила она.
О том, что ситуация не просто непонятная, но и обоюдоострая, считают юристы. Ведь не правы и должники, и те, кто решил распорядиться чужим имуществом.
"Владельцы так называемой хранилки тоже не правы, они ссылаются в комментариях на пункты договора, но ни в коем случае нельзя забывать, что российское законодательство четко трактует, что если какие-то пункты договора противоречат законодательству, то они считаются ничтожными", – заявил эксперт.
Компания должна была переместить вещи в какое-то другое место и продолжать хранить, уверены юристы. Решать, кто прав, а кто виноват, уже будут суд и правоохранительные органы. Артем написал заявление в ОВД "Дорогомилово", а также вместе с другими владельцами ячеек готовит коллективный иск.
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