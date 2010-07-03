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Общество

09:36

Осужденный за драки Протасовицкий вышел из колонии

общество суды

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

Футбольный тренер Александр Протасовицкий, осужденный вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел из исправительной колонии, передает ТАСС.

Как рассказал его адвокат Николай Савостьянок, срок наказания истекал 10 ноября. Поскольку это выходной, дата освобождения переносится на последний рабочий день недели.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и Протасовицкий в октябре 2018 года стали участниками конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и устроили потасовку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

В мае 2019-го суд признал их виновными в хулиганстве. Александр Кокорин и Протасовицкий получили по 1,5 года колонии, Мамаев и Кирилл Кокорин – по году и пяти месяцам.

В сентябре Мамаев и братья Кокорины покинули колонию по УДО. За решеткой они провели 11 месяцев.

Протасовицкому в УДО тогда отказали. В постановлении суда говорилось, что судья не увидела в поведении осужденного раскаяния. Он три раза допускал три нарушения режима содержания, за что получал выговоры. Сторона защиты считала, что у Протасовицкого было не меньше оснований для удовлетворения ходатайства об УДО, чем у других фигурантов.

Фигуранту дела Кокорина и Мамаева отказали в УДО

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