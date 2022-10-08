В РФ за сутки выявили 20 571 случай заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за сутки выявили 20 571 случай заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 2 174 человека. Выздороветь удалось 38 289 жителям РФ, скончались 106 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 21 184 513 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 388 097 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России. Как заявили в ведомстве, COVID-19 становится сезонным заболеванием и имеет вероятность им остаться, если не появятся новые штаммы.



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